Новая волна поправок: в России почувствовали запрос на изменение Конституции

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В российском обществе вновь обсуждаются возможные изменения в Конституции. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов в интервью изданию "Подъем".

По его словам, после начала специальной военной операции общественные настроения изменились, и теперь сформировался новый запрос на обновление главного закона страны. Нилов отметил: "Я чувствую эти ожидания, повисшие в воздухе вопросы".

Депутат напомнил, что сам участвовал в подготовке поправок 2020 года, и считает, что Конституция — это живой организм, который должен меняться вместе со страной. Его слова прозвучали вслед за высказыванием вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который также допустил более масштабные изменения, чем были в 2020 году.

Президент Владимир Путин в декабре 2023 года объяснял предыдущие поправки быстро меняющейся ситуацией и необходимостью сохранить преемственность и традиционные ценности.

Теперь же, как считают некоторые депутаты, может назреть новая волна корректировок.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.