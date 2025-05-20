Крупнейшие съедают мелких: в банковском секторе начинается новая волна чистки

1:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российский банковский сектор продолжит сокращаться. К началу 2028 года в стране может остаться менее 270 банков. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства "Эксперт РА", с которым ознакомилась Российская газета.

Для сравнения: еще четыре года назад в России было 366 банков. Сейчас — 312. За последний год с рынка ушли 14 организаций. Главная причина — сделки слияния и поглощения, а также отзыв лицензий. В результате позиции крупнейших банков продолжают усиливаться.

Доля топ-10 по активам достигла 80,7% и может превысить 81% к началу 2026 года.

Аналитики подчеркивают: даже в случае геополитической "оттепели" и снятия санкций консолидация продолжится. Мелкие банки, которые выжили за счет трансграничных платежей, утратят конкурентные преимущества и, вероятно, будут поглощены.

На фоне этого растёт влияние финтехов — таких как ОЗОН Банк, Яндекс Банк и Банк Точка. Их доля пока мала, но темпы роста высокие. В отдельных нишах они уже начинают конкурировать с гигантами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.