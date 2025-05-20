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Курс 100 за доллар: власти хотят, но боятся — что сдерживает падение рубля

1:06
Правда ТВ

Ослабление рубля может быть выгодным для российской экономики — но слишком рискованным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, чиновники хотели бы ослабить курс до уровня 100 рублей за доллар. Это увеличит бюджетные доходы, особенно от экспорта нефти и газа. Однако страх потерять контроль над ситуацией не позволяет им действовать решительно.

Аналитики считают, что текущий курс держится на геополитике. Рынок надеется на скорый мир между Россией и Украиной. Но если эти ожидания не оправдаются — рубль может резко упасть.

Некоторые эксперты говорят о курсе в 85-95 рублей уже летом. А курс в 110-120 рублей, по оценке чиновников, дал бы бюджету ещё больше, но связан с инфляционными и социальными рисками.

Финансовые власти пока действуют осторожно, ведь любое необдуманное движение может сорвать планы Центробанка по сдерживанию инфляции.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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