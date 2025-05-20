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Видео с угрозой отправить на СВО снесло главу округа — губернатор вмешался лично

1:03
Правда ТВ

Во Вологодской области — громкая отставка. Губернатор Георгий Филимонов снял с должности главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову. Причина — скандальное видео, которое записала её дочь.

В ролике девушка угрожает молодому человеку, с которым у неё произошёл конфликт: "Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим". Эти слова вызвали резонанс в соцсетях и осуждение со стороны главы региона.

Филимонов назвал высказывание оскорбительным и недопустимым. Он подчеркнул, что дочь чиновницы живёт отдельно от матери, но при этом "предоставлена сама себе". Позже девушка записала видео с покаянием, но губернатор запретил его публикацию — чтобы не провоцировать травлю.

Теперь место Юлии Шевцовой займёт, скорее всего, участник специальной военной операции. А самой экс-главе округа губернатор рекомендовал сосредоточиться на воспитании дочери.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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