Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Виктория Боня покорила Эверест: каждый день новый труп на вершине

0:54
Правда ТВ

Известная телеведущая и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня достигла вершины Эвереста высотой 8 848 метров.

Она сообщила об этом на своей странице в соцсетях утром 19 мая, отметив, что восхождение стало для нее настоящим испытанием.

"Многие гибнут здесь каждый день. Это гора красоты и ужаса, но я влюбилась в неё навсегда", — поделилась Боня.

Покорение Эвереста далось звезде не с первой попытки. В своём посте она намекнула на трагические подробности экспедиции, пообещав позже раскрыть детали.

Фанаты и коллеги тут же заполонили комментарии поздравлениями. "Мы, незнакомые люди, переживали за вас. Каково же было вашим близким? Теперь они могут выдохнуть", — написали подписчики.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.