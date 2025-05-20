Виктория Боня покорила Эверест: каждый день новый труп на вершине

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Известная телеведущая и экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня достигла вершины Эвереста высотой 8 848 метров.

Она сообщила об этом на своей странице в соцсетях утром 19 мая, отметив, что восхождение стало для нее настоящим испытанием.

"Многие гибнут здесь каждый день. Это гора красоты и ужаса, но я влюбилась в неё навсегда", — поделилась Боня.

Покорение Эвереста далось звезде не с первой попытки. В своём посте она намекнула на трагические подробности экспедиции, пообещав позже раскрыть детали.

Фанаты и коллеги тут же заполонили комментарии поздравлениями. "Мы, незнакомые люди, переживали за вас. Каково же было вашим близким? Теперь они могут выдохнуть", — написали подписчики.

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