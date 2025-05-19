Кредиты станут дешевле? Эксперты говорят: не раньше конца 2025

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ставки по кредитам в России, вероятно, начнут снижаться во второй половине 2025 года. Такой прогноз дают сразу несколько экспертов, включая представителей банков, аналитиков и Центробанк, пишет РБК.

В ВТБ и банке "Дом.РФ" считают, что смягчение денежно-кредитной политики начнётся ближе к осени, но будет очень осторожным. О возврате к "дешёвым кредитам" речи не идёт. Даже если ключевая ставка снизится на 2-3 процентных пункта, большинство займов останутся недоступными для широкой аудитории.

По данным ПСБ, к концу года ипотека может подешеветь до 20-25% годовых, если макроэкономическая ситуация стабилизируется. А в Совкомбанке прогнозируют снижение ключевой ставки до 14% — но не раньше декабря.

Тем временем россияне берут кредиты только при острой необходимости. Продажи падают, банки усилили проверку платёжеспособности, а одобрения всё реже.

Зато растёт интерес к микрофинансовым организациям. Там проценты не зависят от ключевой ставки, а получить займ проще — несмотря на риски. По данным МФО "Займер", более половины клиентов одновременно обслуживают кредиты в МФО и банках.

Итог: если у вас нет крайней нужды — лучше подождать. А пока — следить за действиями ЦБ и оценивать устойчивость своего бюджета.

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