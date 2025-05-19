Без стажа и баллов — без пенсии: ИП предупредили о риске остаться ни с чем

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Индивидуальным предпринимателям в России напомнили: без регулярной уплаты пенсионных взносов можно остаться без пенсии. Об этом заявил член комитета Госдумы по малому бизнесу Алексей Говырин в интервью RT.

По его словам, каждый год предприниматель должен платить 53 658 рублей. Из них почти 43 тысячи идут в пенсионный фонд. Даже если ИП не заработал ни рубля, взнос обязателен — он даст год стажа и чуть больше 0,7 пенсионного коэффициента.

Для тех, кто хочет ускорить накопление, есть добровольная программа. В этом году максимальный взнос по ней — почти 474 тысячи рублей. За эту сумму можно сразу получить почти 8 баллов. Главное — быть зарегистрированным ИП весь календарный год.

Чтобы выйти на полноценную пенсию, нужно накопить 15 лет стажа и 30 баллов. Иначе — только социальная пенсия, которая назначается на 5 лет позже.

Говырин подчеркнул: уплата взносов — не формальность, а реальная защита своего будущего.

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