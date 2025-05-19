Захватили и руководят: депутат обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мигранты вытесняют россиян с рынка труда — с таким заявлением выступил депутат Госдумы Михаил Матвеев. В беседе с Ura. ru он заявил, что иностранцы занимают не только рабочие, но и руководящие должности.

По словам парламентария, они затем продвигают "своих" и создают зависимость целых отраслей от мигрантского ресурса. Особенно это заметно, как утверждает депутат, в управляющих компаниях и службах доставки.

С ним согласен и экономист Валентин Катасонов. Он считает, что разговоры о нехватке рабочих рук — миф. "У нас есть огромный резерв, который не используется", — сказал он.

Напомним, ранее депутат Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска, который выдавал квартиры мигрантам. Тема миграции и занятости всё чаще вызывает резонанс на самом высоком уровне.

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