Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Пятая область: Россия готовит неожиданный ход в зоне СВО

1:16
Правда ТВ

Россия может начать новое наступление на Украине уже этим летом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, речь идёт о так называемой «пятой области», которая может перейти под контроль ВС РФ.

Какая именно — пока не уточняется. Но, как отмечает эксперт, плацдармы уже есть в Сумской и Харьковской областях. Также продолжается активное продвижение в Донецкой народной республике — только за последнюю неделю российская армия взяла под контроль Михайловку, Торское и другие населённые пункты.

Леонков считает, что расширение контроля необходимо не только с военной, но и с дипломатической точки зрения. Это усилит позиции Москвы на переговорах — как с Украиной, так и с США.

Также отмечается, что трасса Краматорск — Доброполье взята под огневой контроль. Украинская армия теряет возможность пополнять ресурсы и выводить технику с линии фронта. А гарнизоны в Славянске и Северске могут вскоре оказаться в окружении.

В Сумской области, по данным Леонкова, создаётся буферная зона — для защиты приграничных районов и энергетической инфраструктуры России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.