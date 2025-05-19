Пятая область: Россия готовит неожиданный ход в зоне СВО

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия может начать новое наступление на Украине уже этим летом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, речь идёт о так называемой «пятой области», которая может перейти под контроль ВС РФ.

Какая именно — пока не уточняется. Но, как отмечает эксперт, плацдармы уже есть в Сумской и Харьковской областях. Также продолжается активное продвижение в Донецкой народной республике — только за последнюю неделю российская армия взяла под контроль Михайловку, Торское и другие населённые пункты.

Леонков считает, что расширение контроля необходимо не только с военной, но и с дипломатической точки зрения. Это усилит позиции Москвы на переговорах — как с Украиной, так и с США.

Также отмечается, что трасса Краматорск — Доброполье взята под огневой контроль. Украинская армия теряет возможность пополнять ресурсы и выводить технику с линии фронта. А гарнизоны в Славянске и Северске могут вскоре оказаться в окружении.

В Сумской области, по данным Леонкова, создаётся буферная зона — для защиты приграничных районов и энергетической инфраструктуры России.

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