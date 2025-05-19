Пятая область: Россия готовит неожиданный ход в зоне СВО

Россия может начать новое наступление на Украине уже этим летом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, речь идёт о так называемой «пятой области», которая может перейти под контроль ВС РФ.
Какая именно — пока не уточняется. Но, как отмечает эксперт, плацдармы уже есть в Сумской и Харьковской областях. Также продолжается активное продвижение в Донецкой народной республике — только за последнюю неделю российская армия взяла под контроль Михайловку, Торское и другие населённые пункты.
Леонков считает, что расширение контроля необходимо не только с военной, но и с дипломатической точки зрения. Это усилит позиции Москвы на переговорах — как с Украиной, так и с США.
Также отмечается, что трасса Краматорск — Доброполье взята под огневой контроль. Украинская армия теряет возможность пополнять ресурсы и выводить технику с линии фронта. А гарнизоны в Славянске и Северске могут вскоре оказаться в окружении.
В Сумской области, по данным Леонкова, создаётся буферная зона — для защиты приграничных районов и энергетической инфраструктуры России.
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