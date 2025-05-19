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Судьба Украины решится за неделю: заявление фон дер Ляйен взбудоражило ЕС

Правда ТВ

Будущее Украины может решиться уже на следующей неделе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Риме. Её слова приводит издание La Repubblica.

По её мнению, в ближайшие дни может быть сделан ключевой шаг в вопросе урегулирования конфликта. Брюссель и Вашингтон, по словам еврочиновницы, нацелены на "справедливый и прочный мир" для Украины.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил о готовности к диалогу с Россией "в любом формате".

Аналитики также подливают масла в огонь. Британский эксперт Александр Меркурис считает, что в недавнем дипломатическом противостоянии в Турции победа осталась за Россией.

Что произойдёт на следующей неделе — пока неизвестно. Но напряжение в воздухе уже чувствуется.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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