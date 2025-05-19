Таблетки под запретом: почему грейпфрутовый сок опасен при приёме лекарств

Грейпфрутовый сок может превратить обычную таблетку в опасный препарат. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с Life. ru предупредила: этот напиток нельзя сочетать с рядом лекарств.

Дело в том, что грейпфрут содержит фуранокумарины — вещества, блокирующие фермент CYP3A4. Он отвечает за переработку лекарств в организме. В результате препарат накапливается в крови и может вызывать сильные побочные эффекты.

Особенно опасно запивать грейпфрутом таблетки от давления — может резко упасть артериальное давление. Снотворные и седативные препараты в этом случае могут вызвать сильную сонливость и потерю координации.

Речь идёт не обо всех лекарствах, но о многих — в том числе статинах, иммуносупрессантах, антиаритмиках и средствах от тревожности. Врач рекомендует не рисковать и вообще не запивать таблетки грейпфрутовым соком.

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