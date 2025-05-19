Почти полмиллиона за месяц: кто в России реально зарабатывает сотни тысяч

В России есть специалисты, которые зарабатывают больше, чем некоторые бизнесмены. HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала агентству "Прайм", какие профессии приносят доход от 300 тысяч рублей в месяц и выше.

Среди лидеров — топ-менеджеры, руководители отделов, гендиректора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовом секторе, IT и финансах. Их доход — от 350 тысяч рублей.

Высокооплачиваемые IT-специалисты, такие как Senior-разработчики, DevOps-инженеры, архитекторы ПО и Data Scientists, могут получать до 450 тысяч рублей.

Хирурги высокой квалификации в частных клиниках зарабатывают от 300 до 500 тысяч рублей, а стоматологи-имплантологи — до миллиона в месяц и выше.

При этом, по прогнозу Минэкономразвития, к 2028 году средняя номинальная зарплата по стране составит около 133 тысяч рублей.

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