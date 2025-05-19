Бред сивой кобылы: Мясников разоблачил миф о густой крови

Доктор и телеведущий Александр Мясников резко раскритиковал популярное выражение "у вас густая кровь". В эфире программы "О самом главном" он назвал это "бредом сивой кобылы".

Он пояснил: если врач или медсестра говорит это во время забора анализа, это не означает, что у пациента повышена вязкость крови. А главное — это не повод начинать приём препаратов, разжижающих кровь, особенно без консультации.

Мясников отдельно подчеркнул: бесконтрольный приём аспирина может привести к серьёзным последствиям — кровоизлиянию в мозг или желудочному кровотечению.

Также ранее он советовал всем россиянам иметь дома глюкометр — для контроля уровня сахара.

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