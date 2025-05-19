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Пицца и мороженое — на здоровье: диетолог раскрыла, как худеть без запретов

Правда ТВ

Худеть — не значит голодать. Диетолог Арина Мамина в беседе с Ufatime. ru рассказала, как сбрасывать вес без жёстких ограничений.

Главный принцип — дефицит калорий. Если тратить больше энергии, чем получаешь, килограммы уйдут. И не обязательно отказываться от любимых блюд.

По словам специалиста, достаточно, чтобы 80% рациона составляли полезные продукты, а 20% — вкусности: сладости, чипсы, бургеры. Например, при норме в 2000 килокалорий — 1600 должны быть питательными, а оставшиеся 400 — можно потратить на любимое.

Такой подход помогает избежать срывов и переедания. Ведь если изредка позволять себе то, что хочется, гораздо проще держать план.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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