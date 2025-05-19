Путин уверен: четыре региона будут под контролем — уступок Трампу не будет

Президент России Владимир Путин уверен, что армия возьмёт под контроль Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области до конца 2025 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией главы государства.

В преддверии телефонного разговора с Дональдом Трампом в Кремле считают: оснований для уступок нет. Военная стратегия — в приоритете.

Европейские чиновники обеспокоены: Трамп может попытаться навязать Украине урегулирование конфликта — даже в одностороннем порядке. Между тем, по данным источников, близких к Кремлю, Путин готов к длительной кампании и не боится новых санкций.

Западные наблюдатели утверждают: Кремль нацелен на победу, а не на переговоры. Поэтому итоги разговора между двумя лидерами станут политическим маркером на месяцы вперёд.

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