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Россия задержала танкер Green Admire: Эстония в шоке, Балтика на грани конфликта

Правда ТВ

Новый виток напряжённости в Балтийском море. Россия задержала нефтяной танкер Green Admire, следовавший из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Судно шло по ранее согласованному маршруту, проходящему через российские территориальные воды. Об этом заявили в МИД Эстонии.

Green Admire — танкер под флагом Либерии, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping. Он перевозил сланцевое масло. В Эстонии подчеркивают: маршрут безопасен и был одобрен Москвой, Хельсинки и Таллином.

Однако судно было остановлено российскими властями. Это произошло на фоне попыток Эстонии бороться с так называемым "теневым флотом" России — сотнями судов, которые якобы используются для обхода санкций. Ранее эстонские военные пытались остановить танкер Jaguar в международных водах, но вмешательство Су-35 сорвало операцию.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал действия Москвы неожиданными, но подчеркнул: ситуация остаётся спокойной. Россия официально задержание не прокомментировала. По международному праву прибрежные государства имеют право досмотра судов в своих водах — особенно если есть подозрения на нарушение санкций.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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