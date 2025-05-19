У Байдена рак, а Трамп — сочувствует: неожиданный жест из Truth Social

Неожиданный жест со стороны Дональда Трампа. Президент США выразил поддержку своему политическому оппоненту Джо Байдену после новостей о раке.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Мелания и я опечалены известием о диагнозе Джо Байдена. Мы желаем ему скорейшего и успешного выздоровления». Он также направил слова поддержки жене Байдена — Джилл.

Ранее СМИ сообщили, что у Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Пока детали лечения и состояние здоровья бывшего президента не раскрываются.

Стоит отметить, что раньше Трамп регулярно называл Байдена «сонным Джо» и «идиотом». Его сегодняшнее заявление — резкий поворот в риторике.

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