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Франция снова с "Газпромом": Париж стал крупнейшим покупателем российского газа

Правда ТВ

Франция в марте стала крупнейшим покупателем российского газа среди всех стран Евросоюза. Об этом сообщают данные европейской статистической службы, которые цитирует РИА Новости.

Закупки Парижа выросли сразу на 25% по сравнению с февралем. Общая сумма — почти 465 миллионов евро. Это абсолютный максимум среди стран ЕС за тот период.

Франция обогнала даже Венгрию, которая долгое время удерживала первое место. Будапешт закупил топлива на 248 миллионов евро. На третьем месте — Испания: около 141 миллиона. Нидерланды тоже нарастили импорт — на 16%, до 131 миллиона евро.

Газ по-прежнему остаётся тем, без чего Европа не может обойтись — несмотря на все политические заявления и санкционную риторику.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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