"Игра престолов" под запретом: власти готовятся к блокировке культовых сериалов

Уже с 1 сентября из российских онлайн-кинотеатров могут исчезнуть любимые миллионами сериалы — "Секс в большом городе", "Игра престолов", "Карточный домик". Причина — новый приказ Роскомнадзора, направленный против пропаганды чайлдфри.

Как пишет "Парламентская газета", под запрет могут попасть любые произведения, где демонстрируется отказ от родительства или положительно оценивается жизнь без детей.

Примеры уже нашли: Саманта из "Секса в большом городе" — яркая чайлдфри-персона. Бриенна в "Игре престолов" отказалась от семьи ради мечты быть воином. Даже в "Гарри Поттере" попала под подозрение профессор Макгонагалл — у неё не было детей, и это вызывает вопросы.

15 мая глава Минкульта Ольга Любимова подписала документ, позволяющий отказывать в прокатных удостоверениях фильмам с подобной "пропагандой".

Что останется в онлайн-кинотеатрах и что исчезнет — вопрос ближайших месяцев.

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