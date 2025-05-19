Солнце запускает таймер апокалипсиса: мир не готов к супершторму

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Солнечная буря — не фантастика, а реальная угроза. В мае 2024 года в США прошли уникальные учения, в которых смоделировали сверхмощную вспышку на Солнце. Результат оказался тревожным: Земля не готова.

Сценарий учений предполагал серию гигантских корональных выбросов, направленных на планету. Удар такой силы способен нарушить магнитное поле, сбить спутники с орбит, отключить электроэнергию и обрушить связь по всему миру.

Особенно опасна "русская рулетка" с магнитной ориентацией солнечного облака — заранее её не определить. В лучшем случае у нас будет 30 минут на реакцию.

Специалисты признали: прогнозирование космической погоды в кризисной ситуации просто не работает. Чтобы избежать катастрофы, нужны новые спутники, чёткие протоколы и межведомственное взаимодействие.

Пугающее совпадение: во время учений Землю накрыл "шторм Гэннон" — самая сильная солнечная атака за 20 лет. А пик текущего солнечного цикла — уже наступил.

Учёные предупреждают: следующий удар может стать настоящей катастрофой.

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