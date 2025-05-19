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Ваши доллары могут не принять: туристам напомнили об опасной ловушке

Правда ТВ

Перед поездкой за границу россиянам стоит внимательно проверить, какие купюры они берут с собой. Финансовый эксперт Андрей Бархота рассказал в интервью 360. ru, что всё чаще за границей отказываются принимать доллары старого образца.

Ситуация особенно остра в странах, где разделяют доллары по году выпуска — например, в Турции. Там за старые купюры предлагают менее выгодный курс или не принимают вовсе.

Причина в санкциях: карты Visa и MasterCard больше не работают в России, а карты "Мир" принимают далеко не везде. Люди вынуждены рассчитываться наличными, а с купюрами начинаются проблемы.

Бархота советует брать с собой не только доллары, но и евро, юани и даже рубли. Главное — не полагаться на один источник оплаты и заранее узнать, какие валюты принимаются в стране назначения.

Он также предупредил: с юанями тоже не всё просто — могут возникнуть сложности с обменом или попасться невыгодные курсы.

Итог один: готовьтесь заранее. И всегда имейте "план Б" в бумажнике.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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