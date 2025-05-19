Отрезали палец за выкуп: криптоэлиту по всему миру захватывают в заложники

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Криптовалютный бизнес стал мишенью. The Wall Street Journal сообщает: по всему миру участились похищения владельцев криптовалютных компаний. И выкупы теперь требуют в цифровых активах.

Последний случай — в Париже. Там пытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium вместе с двухлетним ребёнком. Спасли их только соседи. Муж женщины был ранен.

Ранее был похищен соучредитель компании Ledger Давид Баллан. Злоумышленники требовали €10 млн. В подтверждение прислали видео — ему отрезали палец. Часть суммы компания перевела, но позже криптовалюту удалось заморозить и почти полностью вернуть.

Таких случаев — десятки. Особенно во Франции. Второй сооснователь Ledger Эрик Ларшевэк назвал происходящее "мексиканизацией страны". Он считает, что бизнес больше не чувствует себя защищённым.

Киберпреступники используют утечки данных, чтобы находить жертв. Владельцы криптовалют скрывают профили, меняют адреса и удаляют следы из интернета.

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