Необычную находку сделали в середине прошлого века во время строительства тоннеля в Нью-Йорке. Рабочие обнаружили странную капсулу из редких металлов. Внутри — стеклянный артефакт с текстом на непонятном языке.
Расшифровка показала: это послание составлено в XXIV веке. В нём говорится о риске, связанном с искусственным интеллектом и биомеханическими технологиями. Предупреждение — для нас.
По мнению авторов, технологии будущего могут выйти из-под контроля и уничтожить планету. Послание призывает человечество быть осторожным.
Учёные не исключают фантастическую версию: возможно, капсула переместилась во времени. Или её отправил сам искусственный интеллект.
Исследования продолжаются, но суть уже ясна: кто-то из будущего хотел нас остановить. И, возможно, времени на раздумья у нас всё меньше.
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