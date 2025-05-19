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Послание из XXIV века найдено в Нью-Йорке: предупреждение от будущего

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Правда ТВ

Необычную находку сделали в середине прошлого века во время строительства тоннеля в Нью-Йорке. Рабочие обнаружили странную капсулу из редких металлов. Внутри — стеклянный артефакт с текстом на непонятном языке.

Расшифровка показала: это послание составлено в XXIV веке. В нём говорится о риске, связанном с искусственным интеллектом и биомеханическими технологиями. Предупреждение — для нас.

По мнению авторов, технологии будущего могут выйти из-под контроля и уничтожить планету. Послание призывает человечество быть осторожным.

Учёные не исключают фантастическую версию: возможно, капсула переместилась во времени. Или её отправил сам искусственный интеллект.

Исследования продолжаются, но суть уже ясна: кто-то из будущего хотел нас остановить. И, возможно, времени на раздумья у нас всё меньше.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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