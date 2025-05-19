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Салон связи — как казино: сим-карта в подарок, о которой вы не просили

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Правда ТВ

Поход в салон связи может стоить вам больше, чем вы ожидали. "Роскачество" предупреждает о распространённых схемах обмана.

Одна из самых частых — оформление дополнительной сим-карты без ведома клиента. В чеке она появляется незаметно. Её никто не предлагает — она просто там есть.

Также консультанты могут навязать платные услуги. Например, настройку телефона или активацию симки. Особенно часто обманывают пожилых людей.

Руководитель Центра цифровой экспертизы "Роскачества" Сергей Кузьменко говорит: с подобным сталкиваются почти все россияне.

Иногда в чек добавляют ненужные товары при покупке в кредит. Чеки прячут или сворачивают, а доказать факт обмана потом сложно.

Совет один — внимательно проверяйте чек. И не бойтесь задавать вопросы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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