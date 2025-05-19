Эти грибы лучше не трогать — большие штрафы и уголовное дело

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сбор грибов в России может закончиться судимостью. Об этом предупреждает пресс-служба "АльфаСтрахования". За сбор краснокнижных грибов грозит не только штраф, но и реальный тюремный срок.

Случайно сорвал редкий гриб? Заплати от 2,5 до 5 тысяч рублей. Но если сорвал умышленно — уже до 4 лет принудительных работ и миллионный штраф. А если выложил в соцсети фото или видео — штраф вырастет до 2 миллионов, а срок — до 6 лет.

Если же собрали и попытались продать редкие грибы целой группой — можно получить до 9 лет лишения свободы и штраф в 3 миллиона.

Под запретом около 40 видов, среди них — мухомор крошащийся, трюфель летний, вёшенка небродийская и другие. В отдельных регионах, например в Магаданской области, даже обычные лисички попадают под охрану.

Эксперты советуют собирать только хорошо знакомые грибы — белые, опята, подберёзовики. И перед походом — заглянуть в Красную книгу своего региона.

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