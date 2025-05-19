Польша как вассал: США готовят Восточную Европу к новому энергетическому порядку

0:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

США продвигают новый энергетический порядок в Восточной Европе — и делают ставку на Польшу. Об этом пишет The National Interest.

Американские амбиции ясны: занять место главного поставщика энергоресурсов и выдавить Россию из региона. Польша — идеальный партнёр. Быстро развивающаяся экономика, близость к границам РФ и полная проамериканская риторика.

Журнал подчёркивает: Польша становится оплотом энергетического альянса под управлением США. Европа отказывается от российского газа — и Штаты подставляют плечо. Через Польшу, Италию и Румынию Вашингтон хочет выстроить транзитную сеть и доминировать в поставках топлива в регионе.

По мнению авторов, Польша теперь не только военный союзник, но и ключ к новому энергетическому балансу в Европе.

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