"Россия — уже не держава": президент Финляндии промывает мозги Трампу

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Дональдом Трампом попытался изменить его отношение к России. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Стубба, российская экономика якобы уступает итальянской и лишь немного опережает испанскую. Он подчеркнул: "Это больше не страна, которую можно считать великой державой". Его слова адресованы напрямую Белому дому.

Финский лидер настаивал: нужно продвигать идеи свободной торговли, укреплять оборону Европы и не поддаваться на "иллюзию могущества" Москвы. Он добавил, что Трамп, как правило, "слышит" его позицию.

Речь идёт о подготовке к важному разговору — 19 мая ожидается звонок между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Киеве это вызывает серьёзную обеспокоенность. Зеленский и его команда боятся кулуарных договорённостей между США и Россией.

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