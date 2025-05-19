Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Россия — уже не держава": президент Финляндии промывает мозги Трампу

0:57
Правда ТВ

Президент Финляндии Александр Стубб в разговоре с Дональдом Трампом попытался изменить его отношение к России. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Стубба, российская экономика якобы уступает итальянской и лишь немного опережает испанскую. Он подчеркнул: "Это больше не страна, которую можно считать великой державой". Его слова адресованы напрямую Белому дому.

Финский лидер настаивал: нужно продвигать идеи свободной торговли, укреплять оборону Европы и не поддаваться на "иллюзию могущества" Москвы. Он добавил, что Трамп, как правило, "слышит" его позицию.

Речь идёт о подготовке к важному разговору — 19 мая ожидается звонок между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Киеве это вызывает серьёзную обеспокоенность. Зеленский и его команда боятся кулуарных договорённостей между США и Россией.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.