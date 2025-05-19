С 1 августа работающим пенсионерам пересчитают выплаты — кто получит больше

С 1 августа в России вырастут пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью "Ленте.ру".

Речь идёт об очередной индексации по итогам 2024 года. Пенсионеры, которые продолжали работать, получат прибавку по накопленным баллам — максимум до трёх ИПК.

А уже с 1 октября вырастут пенсии у военных пенсионеров и сотрудников силовых структур — на 4,5%.

Также ожидается прибавка для россиян, которым исполняется 80 лет, или у кого впервые установлена инвалидность первой группы. Им будет назначена двойная фиксированная выплата к страховой пенсии — 8 728 рублей. Если за таким пенсионером оформлен уход, прибавят ещё 1 314 рублей. Общая сумма увеличения — более 10 тысяч рублей в месяц.

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