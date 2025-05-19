Бывший премьер-министр России назвал главную ошибку СССР — и намекнул, как бы вела себя Польша

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выступил с громким заявлением. В интервью "Аргументам и фактам" он заявил, что Польша сегодня вела бы себя иначе, если бы в своё время получила Западную Украину и Львов. По его мнению, это было бы лучшим решением, чем принятие этих территорий в состав СССР.

Цитата: "Поляки, намучившись с этой заразой, по-другому бы вели себя по отношению к нам", — сказал Степашин.

Он подчеркнул, что именно Западная Украина, а также Западная Белоруссия и Бессарабия активно сопротивлялись советской власти. По его словам, полицаев и карателей во время Великой Отечественной войны чаще всего набирали именно на этих территориях.

Он также напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук в детстве помогал бандеровцам. "Вот эта зараза потом и пришла — в Киев, в Харьков, в Одессу", — заявил Степашин.

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