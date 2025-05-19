Россия получила плюс от Китая: что на самом деле стоит за новым кредитным рейтингом

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россия получила неожиданный кредит доверия из Китая. Агентство China Chengxin International Credit Ratingповысило суверенный рейтинг России до BBB+g. Это первый случай с начала СВО, когда иностранное агентство дало России положительную оценку.

До 2022 года рейтинг был ниже — BBB-g. Сначала его понизили, затем вовсе отозвали. Теперь — вернули с плюсом.

Агентство объясняет: российская экономика адаптировалась к санкциям, демонстрирует устойчивость и проводит аккуратную финансовую политику. Госдолг России — на низком уровне, а выплаты идут строго по графику.

Китайские аналитики также отметили: расширение военной промышленности снизило зависимость от энергетики и может помочь восстановить гражданскую экономику.

При этом в CCXI всё же предупредили: высокие расходы, инфляция и дефицит рабочей силы остаются риском для баланса спроса и предложения.

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