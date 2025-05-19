Россия получила неожиданный кредит доверия из Китая. Агентство China Chengxin International Credit Ratingповысило суверенный рейтинг России до BBB+g. Это первый случай с начала СВО, когда иностранное агентство дало России положительную оценку.
До 2022 года рейтинг был ниже — BBB-g. Сначала его понизили, затем вовсе отозвали. Теперь — вернули с плюсом.
Агентство объясняет: российская экономика адаптировалась к санкциям, демонстрирует устойчивость и проводит аккуратную финансовую политику. Госдолг России — на низком уровне, а выплаты идут строго по графику.
Китайские аналитики также отметили: расширение военной промышленности снизило зависимость от энергетики и может помочь восстановить гражданскую экономику.
При этом в CCXI всё же предупредили: высокие расходы, инфляция и дефицит рабочей силы остаются риском для баланса спроса и предложения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.