Участник Евровидения от Эстонии связан с иноагентом Прусикиным*: он мой старший брат!

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Томми Кэш (Томас Таммеметс), участник "Евровидения-2025" от Эстонии, удивил откровением о близкой связи с Ильей Прусикиным* - фронтменом группы Little Big.

Рэпер назвал Прусикина "старшим братом" и признался, что восхищается его творчеством.

"Little Big — визионеры! Их трек "UNO" в 2020-м обрушил YouTube, но из-за отмены конкурса они не стали легендами", — пояснил он в интервью DW.

Кэш уверен: если бы пандемия не сорвала "Евровидение", Little Big выиграли бы с вероятностью 95%. "Это безумие! Они изменили правила игры, но историю не перепишешь", — добавил музыкант.

После начала СВО Прусикин со своей возлюбленной Софьей Таюрской эмигрировал в США.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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