Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Участник Евровидения от Эстонии связан с иноагентом Прусикиным*: он мой старший брат!

0:55
Правда ТВ

Томми Кэш (Томас Таммеметс), участник "Евровидения-2025" от Эстонии, удивил откровением о близкой связи с Ильей Прусикиным* - фронтменом группы Little Big.

Рэпер назвал Прусикина "старшим братом" и признался, что восхищается его творчеством.

"Little Big — визионеры! Их трек "UNO" в 2020-м обрушил YouTube, но из-за отмены конкурса они не стали легендами", — пояснил он в интервью DW.

Кэш уверен: если бы пандемия не сорвала "Евровидение", Little Big выиграли бы с вероятностью 95%. "Это безумие! Они изменили правила игры, но историю не перепишешь", — добавил музыкант.

После начала СВО Прусикин со своей возлюбленной Софьей Таюрской эмигрировал в США.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.