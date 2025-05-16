Алексей Венедиктов* раскрыл главную причину, почему он остаётся в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Алексей Венедиктов*, бывший главный редактор ликвидированного "Эха Москвы" и признанный иноагентом, в интервью Алексею Пивоварову* (также включённому в реестр иноагентов) заявил, что не намерен покидать Россию.

"Зачем мне уезжать? Это моя страна, мой город. Я их люблю", — подчеркнул журналист, чьё выступление опубликовано на YouTube.

Венедиктов объяснил решение остаться рядом с близкими, часть из которых не может сменить место жительства из-за возраста. Ещё одной причиной он назвал долг перед аудиторией.

Алексей Венедиктов, по признанию представителя МИД РФ Марии Захаровой, был признан иноагентом, поскольку проводил "политическую линию", формирующуюся за рубежом.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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