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100 тысяч за две недели: экономист раскрыл способы быстрого заработка

Правда ТВ

Заработать 100 тысяч рублей всего за пару недель — вполне реально. Об этом заявил директор факультета бизнеса Университета "Синергия" Кирилл Плохих в интервью "Газете.Ru".

По его словам, один из самых доходных способов — такси. За смены по 12 часов с минимальными перерывами можно заработать около 70 тысяч за неделю.

Ещё один вариант — доставка. Особенно выгодно работать в праздники. Курьеры с хорошей загруженностью получают до 50 тысяч рублей в неделю.

Также можно заработать на мероприятиях. Например, если вы умеете делать кальяны — на свадьбах и корпоративах можно получить до 70 тысяч всего за несколько дней.

А ещё сейчас в моде — краткосрочные вакансии менеджеров по продажам. Главное — быстро обзвонить базу.

С 18 апреля в России стартовала ярмарка трудоустройства. Более 370 тысяч вакансий по всей стране. Есть работа — было бы желание.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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