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10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить

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Правда ТВ

Россия проводит испытания гиперзвуковой баллистической ракеты "Орешник". Об этом пишет американское издание The National Interest.

Ракету тестируют на полигоне Капустин Яр. По данным источников, она развивает скорость до 10 Махов. Этого достаточно, чтобы достать любую точку Европы и даже западное побережье США.

Причём "Орешник" может быть в ядерном исполнении. И, как подчёркивает автор, у Запада практически нет способов перехвата — кроме американского комплекса THAAD.

В издании считают: таким образом Москва отправляет сигнал. Киеву — с намёком, что без переговоров возможны удары. А США и Европе — что Россия сохраняет технологическое превосходство.

По мнению автора, Западу придётся признать: соревноваться с Россией в вооружениях сложно. И переговоры — единственный путь избежать краха Украины.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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