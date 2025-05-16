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Лето без скидок: машины дорожают, а дилеры готовят неприятный сюрприз

Правда ТВ

Летом 2025 года автомобили в России могут подорожать. Об этом сообщили представители крупных дилерских центров в интервью Autonews. ru.

По словам директора "Рольф" Николая Иванова, речь идёт не о резком скачке цен, а об отмене скидок, которые действовали в течение года. Автопроизводители постепенно сворачивают дисконтные программы.

Похожую точку зрения озвучил и Александр Николаев из Major Auto. Он подчеркнул: подорожание уже началось — плавно, по мере того как уменьшаются запасы. Где складов много — ценник стабильный. Где мало — стоимость машин идёт вверх.

Дилеры предупреждают: это начало нового ценового тренда. А распродажи — заканчиваются.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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