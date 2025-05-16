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Плазма летит к Земле: Солнце выдало мощнейшую вспышку года

Правда ТВ

Солнце преподнесло опасный сюрприз. Зафиксированы сразу три мощные вспышки, включая вспышку класса X2.7 — это максимальный уровень активности.

В космосе сформировалось плазменное облако. Оно летит к Земле со скоростью 850 километров в секунду. По расчётам, удар по магнитосфере ожидается в пятницу — ближе к полудню.

Специалисты предупреждают: возможны сильные магнитные бури. У метеозависимых людей может ухудшиться самочувствие. Возможны скачки давления и обострение хронических заболеваний.

Учёные удивлены: активная область на Солнце небольшая. А вспышки — колоссальные. Есть версия, что энергия пришла из глубинных слоёв Солнца.

Ни один прогноз не предсказал всплеска солнечной активности на этой неделе. Это делает событие ещё более тревожным.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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