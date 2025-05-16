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МВД раскрывает лицо мошенника: сливается с толпой и втирается в доверие

Правда ТВ

МВД России выпустило инструкцию — как распознать мошенника. Её опубликовали в Telegram-канале Управления по борьбе с киберпреступностью.

По словам ведомства, мошенник внешне ничем не примечателен. Сливается с толпой. Но при этом хитёр, изворотлив, уверен в себе и отлично владеет техниками обмана. Часто страдает нарциссизмом.

Играет на эмоциях. Давит срочностью. Может быть агрессивным или, наоборот, "слащавым". Главная задача — заставить вас не думать, а действовать.

Мошенники используют фейковые документы, фишинговые сайты, вредоносные программы. А ещё - ворованные аккаунты и чужие личности.

Главный совет — задавайте вопросы. Мошенник их боится. Он теряет интерес, если чувствует, что вы уверены в себе и знаете, что делаете.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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