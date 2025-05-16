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Высокая причёска Лены Лениной вызвала бурю эмоций на Каннском фестивале — кто против?

1:06
Правда ТВ

Лена Ленина, известная своими экстравагантными образами, вновь оказалась в центре скандала на Каннском кинофестивале.

По её словам, в дирекцию фестиваля поступила анонимная жалоба с требованием запретить высокие причёски в кинозале — якобы они мешают зрителям.

Писательница уверена, что донос написали её "заклятые подруги из шоу-бизнеса", и ответила угрозой.

"Берегитесь, злыдни! Придётся переспать с кем надо из протокола, чтобы вас усмирить", — цитирует её kp.ru.

Ленина подчеркнула, что сознательно занимает места на задних рядах, чтобы не загораживать экран, но даже это не спасло её от критики. На этот раз её причёску, уже вторую за фестиваль, сравнили с "оргией на птицеферме" — ранее подобный эпитет получил её образ с объёмными перьями.

В 2025 году светская львица выбрала нежно-розовое платье, расшитое бисерными узорами, но внимание вновь привлекли не наряд, а высоченная укладка.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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