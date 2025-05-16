Рубль давит доллар: что будет с курсом уже через несколько дней?

Рубль укрепляется — и это начинает беспокоить не только трейдеров, но и власти. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью Life. ru: есть риск, что доллар уже на следующей неделе упадёт до 76 рублей.

По его словам, технический анализ это подтверждает. Но главный вопрос — дадут ли это сделать. Ведь слишком крепкий рубль бьёт по экспортёрам и бюджету — рублёвая выручка падает.

Антонов считает, что возможный торговый коридор с 19 по 23 мая будет в пределах 79,2-83,3 рубля за доллар.

И если рубль продолжит так же уверенно расти, на рынке может начаться очень нервная игра.

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