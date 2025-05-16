Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рубль давит доллар: что будет с курсом уже через несколько дней?

Правда ТВ

Рубль укрепляется — и это начинает беспокоить не только трейдеров, но и власти. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью Life. ru: есть риск, что доллар уже на следующей неделе упадёт до 76 рублей.

По его словам, технический анализ это подтверждает. Но главный вопрос — дадут ли это сделать. Ведь слишком крепкий рубль бьёт по экспортёрам и бюджету — рублёвая выручка падает.

Антонов считает, что возможный торговый коридор с 19 по 23 мая будет в пределах 79,2-83,3 рубля за доллар.

И если рубль продолжит так же уверенно расти, на рынке может начаться очень нервная игра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.