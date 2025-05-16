Звезда Приключений Электроника открыл секрет своего бегства из России

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Юрий Торсуев, звезда советского кино, известный по роли в культовом фильме "Приключения Электроника", рассказал о своём бегстве из России в 1990-е годы.

По словам Торсуева, это было не добровольное переселение, а вынужденная мера, продиктованная сложной криминогенной обстановкой того времени. Он напомнил, что в стране царили "лихие 90-е".

"Благо, всё обошлось, все живы. Но чем дольше я жил за границей, тем сильнее любил свою Родину", — признался он в интервью RTVI.

Вместе со своим братом Владимиром, Юрий Торсуев признался в своём участии в специальной военной операции на Украине. Братья являются генералами казачьего подразделения, принимающего активное участие в боевых действиях.

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