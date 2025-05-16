Документ, способный завершить конфликт на Украине: есть ли шанс в Стамбуле?

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Есть шанс на мирное решение украинского кризиса. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он считает, что переговорные группы России и Украины могут выработать модель соглашения, которая устроит обе стороны. Напомним, Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры. Они были прерваны весной 2022 года после встречи в Стамбуле.

Сейчас делегация РФ под руководством Владимира Мединского уже прибыла в Турцию. По словам Мединского, Москва готова к диалогу и ищет пути выхода из кризиса.

Украинскую сторону на переговорах представляет министр обороны Рустем Умеров.

Тем временем немецкая газета Berliner Zeitung пишет, что Киев может использовать фигуру Мединского как повод сорвать процесс.

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