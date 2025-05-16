Почему Семенович пьёт вино каждый день: неожиданное признание певицы

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Анна Семенович, бывшая солистка группы "Блестящие", в личном блоге сделала неожиданное признание. Оказывается, певица может позволить себе выпить пару бокалов вина ежедневно.

"Люблю вино, и выпиваю, когда есть настроение. Иногда это бывает каждый день, а иногда месяц могу вообще не пить", — поделилась Семенович.

47-летняя артистка также откровенно рассказала о своей любви к ботоксу, к которому прибегает с 27 лет. Она подчеркнула, что хочет ходить без морщин, поэтому прибегает к процедуре, и заверила, что это совсем не больно.

Ранее Семенович вызвала бурную реакцию общественности, назвав шаверму диетическим продуктом. По словам певицы, в этом блюде только "тонкий лаваш, курица, овощи", и употребляя шаверму, она проявляет "любовь к себе".

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