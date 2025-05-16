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Холодная весна ударила по урожаю и по вашему кошельку: летние ягоды резко подорожали

1:06
Правда ТВ

Летом ягоды в России станут заметно дороже. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Плеханова Светлана Ильяшенко.

По её словам, в Ставрополье, Краснодарском крае и на юге Ростовской области весенние заморозки повредили завязи и цветы. Особенно пострадали ранние сорта. Некоторые фермеры могут потерять половину урожая.

Это значит, что ягод будет меньше, а цены — выше. Например, килограмм черешни в июне может стоить до 700 рублей. В июле возможна небольшая корректировка — но не больше 10-15%. Также подорожают клубника, малина и смородина — примерно на 20%.

Импорт из Турции, Узбекистана и Сербии частично поможет. Но он дороже — из-за логистики и пошлин. Правительство может временно отменить сборы, но решение займёт время.

Цены повысятся на фоне традиционного летнего спроса. А сбор ягод в этом году начнётся позже обычного.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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