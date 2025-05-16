Сын Кадышевой в центре скандала: шантаж экс-супруги миллионом и кражи из театра матери

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Григорий Костюк, сын народной артистки Надежды Кадышевой, оказался в эпицентре скандала. Его экс-супруга Анжелика Бирюкова, племянница заммэра Москвы, раскрыла шокирующие детали их разрыва.

По её словам, Костюк бросил её с 8-месячным сыном, исчезнув без объяснений.

"Вернулась с прогулки — ни вещей, ни мужа. Осталась одна с грудным ребёнком", — рассказала она в эфире программы "Малахов".

Спустя годы Бирюковой понадобилось разрешение Костюка на выезд сына за границу. Как выяснилось, он соглашался подписать документы только за деньги: "Сумма росла с каждой просьбой и дошла до миллиона рублей".

Кроме того, в Telegram-канале "Светский хроник" сообщили, что Костюк годами "занимал" средства из театра "Золотое кольцо", которым руководит Кадышева. Он объяснял недостачу "недоплатами организаторов", а вырученное тратил на роскошные авто.

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