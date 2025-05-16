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Кондиционер в лицо — главная ошибка водителя: вот чем ты рискуешь

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Правда ТВ

Как правильно проветривать автомобиль, чтобы не заболеть? Об этом Life. ru рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

По его словам, лучше всего слегка приоткрыть задние окна. Это создаёт циркуляцию воздуха, но не вызывает сквозняка. А вот кондиционер, особенно если он дует прямо в лицо, может навредить.

Звонков отмечает: чаще всего болеют не те, кто открывает окна, а те, кто включает кондиционер. Холодный поток может вызвать острый насморк или даже гайморит.

Про люк в машине врач говорит осторожно: вред от него меньше, чем от кондиционера. Но всё зависит от конкретной конструкции.

Главное — не направляйте холодный сухой воздух прямо на лицо. Это одна из самых частых причин воспаления дыхательных путей у водителей и пассажиров.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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