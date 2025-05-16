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Купание с ожогами: медузы атакуют туристов в Турции

Правда ТВ

На курортах Турции — настоящее бедствие. Российские туристы массово жалуются на медуз. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

На пляжах Кемера купание в море стало пыткой. Люди ощущают жжение и зуд, как от удара током. Потом на коже появляются сыпь и волдыри. Отдыхающие теперь предпочитают бассейны — в море заходить опасно.

Особенность — медуз почти не видно. Избежать столкновения невозможно. Туристы скупают в аптеках кремы и антигистаминные препараты.

По словам очевидцев, всё это испортило отпуск многим. Люди отказываются от пляжа и не могут наслаждаться морем.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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