Штрафы за ПДД подскочили: водители пополнят казну на 8 раз больше, чем планировалось

В 2025 году штрафы за нарушения ПДД принесут в бюджет России 52,8 миллиарда рублей. Это в восемь раз больше, чем планировалось ранее. Такие данные приводит Минфин.
Изменились сами штрафы. Например, за превышение скорости теперь придется платить от 750 до 7500 рублей. Раньше было 500-5000.
Снизилась и льготная скидка. Если раньше можно было оплатить только половину суммы, то теперь — лишь 25%.
Средства, полученные от штрафов, в регионах направят на улучшение дорог. В том числе — на установку новых камер фиксации нарушений.
Власти надеются, что новые правила повысят дисциплину водителей и снизят аварийность на дорогах.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.