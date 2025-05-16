Штрафы за ПДД подскочили: водители пополнят казну на 8 раз больше, чем планировалось

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В 2025 году штрафы за нарушения ПДД принесут в бюджет России 52,8 миллиарда рублей. Это в восемь раз больше, чем планировалось ранее. Такие данные приводит Минфин.

Изменились сами штрафы. Например, за превышение скорости теперь придется платить от 750 до 7500 рублей. Раньше было 500-5000.

Снизилась и льготная скидка. Если раньше можно было оплатить только половину суммы, то теперь — лишь 25%.

Средства, полученные от штрафов, в регионах направят на улучшение дорог. В том числе — на установку новых камер фиксации нарушений.

Власти надеются, что новые правила повысят дисциплину водителей и снизят аварийность на дорогах.

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