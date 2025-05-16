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Трагические последние минуты: опубликовано видео аварии с участием сестры Александра Стриженова

1:09
Правда ТВ

66-летняя актриса Елена Земляникина, известная по фильму "Москва слезам не верит" и сестра Александра Стриженова, погибла в результате наезда мотоциклиста.

Ранее сообщалось, что причина смерти — инсульт, но в Telegram-канале Екатерины Стриженовой раскрыли правду: женщина скончалась на месте ДТП 14 мая, переходя дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По данным СМИ, байкер сбил Земляникину, когда она направлялась в институт к студентам. От удара актриса отлетела на проезжую часть. Водитель остался на месте, вызвал скорую, но спасти Елену не удалось — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Видео аварии, опубликованное каналом "Дептранс. Оперативно", показывает последние минуты жизни артистки.

"Наша жизнь остановилась. Не можем осознать такую потерю", — написала Екатерина Стриженова, подчеркнув, что Земляникина была не только талантливой актрисой, но и преданным педагогом.

Прощание с Еленой пройдёт 17 мая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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