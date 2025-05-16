Заказали по полной: мошенники с девушками обманули 25 мужчин в ресторанах

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Останкинский суд Москвы вынес приговор 15 участникам мошеннической группы. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, девушки знакомились с мужчинами в интернете и приглашали их в рестораны, работавшие с аферистами. Там заказывали блюда по завышенным ценам, а потом сбегали. Охранники требовали оплату, угрожая расправой.

Таким способом у мужчин похитили около 500 тысяч рублей. Жертвами стали 25 человек. Ущерб им возместили.

Организаторы получили по два года и три месяца колонии. Соучастникам дали условные сроки — от двух до пяти лет.

Похожая схема ранее раскрыта в Петербурге. Там студенты привлекали богатых клиентов, используя подставных девушек из якобы "высшего общества".

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