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Заказали по полной: мошенники с девушками обманули 25 мужчин в ресторанах

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Правда ТВ

Останкинский суд Москвы вынес приговор 15 участникам мошеннической группы. Об этом сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, девушки знакомились с мужчинами в интернете и приглашали их в рестораны, работавшие с аферистами. Там заказывали блюда по завышенным ценам, а потом сбегали. Охранники требовали оплату, угрожая расправой.

Таким способом у мужчин похитили около 500 тысяч рублей. Жертвами стали 25 человек. Ущерб им возместили.

Организаторы получили по два года и три месяца колонии. Соучастникам дали условные сроки — от двух до пяти лет.

Похожая схема ранее раскрыта в Петербурге. Там студенты привлекали богатых клиентов, используя подставных девушек из якобы "высшего общества".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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