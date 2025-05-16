ЕС обсуждает полное торговое эмбарго против России — саммит в Тиране

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Тиране в пятницу состоится шестой саммит Европейского политического сообщества. Одной из главных тем станет ужесточение экономических мер против России.

Как пишет Politico со ссылкой на дипломатов, обсуждается идея полного торгового эмбарго. Это значит, что страны ЕПС могут полностью остановить торговлю с Россией.

Кроме того, рассматриваются и более мягкие варианты — например, введение пошлин на российский экспорт.

В сообщество входят страны ЕС и соседние государства, включая Великобританию, Турцию, Украину, Грузию и другие. Россию и Белоруссию в проект изначально не включили.

Инициатором ЕПС выступил президент Франции Эммануэль Макрон. Его идея — создать платформу для сотрудничества в сфере безопасности, энергетики и геополитики без тесной интеграции, как в ЕС.

Решения, которые могут быть приняты в Тиране, потенциально приведут к дальнейшему экономическому давлению на Москву.

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